मुंबई पहुंची मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत; देखें VIDEO

मुंबई. मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम करने वाली हरनाज कौर संधू (Miss Universe 2021 winner Harnaaz Kaur Sandhu) का मुंबई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ. हरनाज कौर संधू जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची लोगों को हुजूम उसने मिलने के लिए बेताब दिखा. हरनाज कौर संधू जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची लोगों को हुजूम उन्हें देखने, उनसे मिलने और फोटो खिंचवाने के लिए बेताब दिखा. इस दौरान उन्होंने अपना हाथ उठाकर हरनाज ने लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया.

एयरपोर्ट पर जैसे ही हरनाज कौर संधू बाहर निकली उन्होंने हाथों में तिरंगा लिया और उसे लहराया. इस दौरान लोगों ने इंडिया, इंडिया के जोर-जोर से नारे लगाए. हरनाज का स्वागत करने के लिए सैकड़ों लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे थे. मुंबई एयरपोर्ट से हरनाज का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह मिस यूनिवर्स का ताज बहने बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि हरनाज कौर संधू की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है. वहीं उनकी सुरक्षा में पुलिसकर्मियों के तैनात किया गया है.

देखें VIDEO…

#WATCH Miss Universe 2021 winner Harnaaz Kaur Sandhu arrives in Mumbai after winning the pageant pic.twitter.com/H1Eh0A1mtY

— ANI (@ANI) December 15, 2021