Mission Swachhta aur Paani: अक्षय कुमार बोले- साढ़े 4 हजार साल पहले लोग करते थे टॉयलेट यूज, आज हम भूल गए

मुंबई. अभिनेता अक्षय कुमार ने नेटवर्क 18 और हार्पिक के टेलीथॉन ‘मिशन स्वच्छता और पानी’में कहा कि लोगों को स्वच्छता पर ध्यान देने की काफी जरूरत है. मिशन के ब्रांड एंबेसडर अक्षय कुमार ने कहा कि हैरानी की बात है कि लोथल में 4500 साल पहले लोग टॉयलेट का इस्तेमाल किया करते थे. यहां खुदाई में खुदाई में इंडोर फ्लश, टॉयलेट और ड्रेनेज सिस्टम मिले हैं.

अक्षय कुमार का कहना है कि लोग आज साफ-सफाई और हाइजीन पर ध्यान क्यों नहीं देते, ये बात समझ मुझे नहीं आता. वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए पद्मश्री रघुनाथ मशेलकर का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी एक क्रांतिकारी और स्थायी परिवर्तन चाहते हैं.

