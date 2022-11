Mission Swachhta aur Paani: नेटवर्क 18 के पहल की गृह मंत्री अमित शाह ने की तारीफ, कहा- बचाना है एक-एक बूंद पानी

मुंबई. गृह मंत्री अमित शाह ने नेटवर्क 18 की खास पहल ‘मिशन स्वच्छता और पानी’ टेलीथॉन की तारीफ की. अपने इंस्पिरेशनल मैसेज में उन्होंने कहा कि मानव जीवन के अहम पहलुओं पर ऐसी पहल करने के लिए बधाई. स्वास्थ्य और पानी मानव जीवन और स्वस्थ्य शरीर के महत्वपूर्व अंग हैं और उसकी ताकत बढ़ाना, समाज में इससे बड़ा काम नहीं हो सकता. गृह मंत्री ने कहा कि आज जो पानी हम पी रहे हैं शायद 10 हजार साल पहले हमारे पूर्वजों ने बचाया था, उसकी का इस्तेमाल हो रहा है.

पानी के संरक्षण का व्यवहार जब तक भारत का पूरा समाज अपने जीवन में शामिल नहीं करेगा, तब तक पानी की कमी की समस्या से निजात नहीं मिल पाएगा. इसके लिए जनजागृति की बहुत जरूरत है. सरकार की ओर से भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता के महत्व के बारे में सबसे पहले बताया था. फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के संस्कार को आगे बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि आज अगर चॉकलेट का रैपर भी कोई नीचे फेंक देता है तो पास खड़ा बच्चा कचरे को डस्टबिन में डालने की बात करता है.

#MissionSwachhtaAurPaani | Union Home Minister Shri @AmitShah congratulates Network18 for taking up this important initiative of health and hygiene. Listen in#Sanitation #Hygiene #WorldToiletDay | @harpic_india @KishoreAjwani @AnchorAnandN pic.twitter.com/k5NDf34J0v

— News18 (@CNNnews18) November 19, 2022