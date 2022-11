Mission Swachhta aur Paani: दीया मिर्जा ने कहा- भारत में शौचालय की सफाई माना जाता है एक जाति का विषय

मुंबई. ‘मिशन स्वच्छता और पानी’ के तहत विश्व शौचालय दिवस के मौके पर देश के प्रमुख मीडिया समूह Network18 और हार्पिक (Harpic) की ओर से आयोजित मेगा टेलीथॉन में अभिनेत्री दीया मिर्जा ने हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि हम हर दिन कैसे जीना चुनते हैं, इसका प्रभाव हमारी आने वाली जिंदगी पर पड़ता है. उन्होंने साझा किया कि कैसे गंगा नदी पर एक यात्रा के दौरान, प्राचीन वातावरण में प्लास्टिक के बीहड़ों को देखा.

दीया मिर्जा ने कहा कि मैंने सिंगल-यूज़ प्लास्टिक की बोतलों से पीना बंद कर दिया है. सिंगल-यूज प्लास्टिक का 1 प्रतिशत से भी कम रिसाइकिल किया जाता है. उन्होंने कहा कि हमारे समाज में एक सवाल यह भी है कि शौचालय की सफाई कौन करेगा? भारत में इसे एक जाति का विषय माना जाता है. वहीं टेलीथॉन मिशन स्वच्छता और पानी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पानी की एक-एक बूंद बहुत कीमती है. इसे लेकर लोगों में बदलाव लाने की जरूरत है.

On #WorldToilet Day, lets aims to mobilize #India towards better sanitation

Dia Mirza, @deespeak, Actor, Goodwill Ambassador UNEP: Sanitation, health, #Hygiene all connected to active daily choices#MissionSwachhtaAurPaani @harpic_india #toilets @ShereenBhan @KishoreAjwani pic.twitter.com/vos5wMCqug

— News18 (@CNNnews18) November 19, 2022