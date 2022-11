Mission Swachhta aur Paani: जितेंद्र सिंह बोले- महासागर हैं हमारी इकनॉमी, इसकी सफाई हमारी जिम्मेदारी

मुंबई. टेलीथॉन ‘मिशन स्वच्छता और पानी’ में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो जन अभियान ना बने. अच्छी बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात का आह्वान करते हैं, वो खुद एक जन अभियान बन जाता है. अक्सर ऐसा होता था कि सरकार की ओर से कोई अभियान छेड़ा जाता था, लेकिन उसे अपनाने के लिए जनता समय लिया करती थी. मगर जब पीएम मोदी ने लाल किले से स्वच्छता का आह्नान किया, देखते ही देखते ये जन अभियान में तब्दील हो गया.

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के पास सबसे लंबा कोस्टल एरिया है. हमारे महासागर हमारी अर्थव्यवस्था हैं. इसकी साफ-सफाई करना और इसकी स्वच्छता की चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि शौचालय की कमी से बेटियों में कई तरह की बीमारी होती है. लेकिन जब पीएम मोदी ने बच्चियों के लिए टॉयलेट की बात कही, तो ये भी एक जन अभियान बन गया.

