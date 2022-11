Mission Swachhta aur Paani: 'पब्लिक टॉयलेट को अपना समझेंगे तो आएगा बदलाव', नेहा धूपिया ने कही बड़ी बात

मुंबई. नेटवर्क 18 टेलीथॉन ‘मिशन स्वच्छता और पानी’ में अभिनेत्री नेहा धूपिया ने हिस्सा लिया. स्वच्छता के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे ही हम पब्लिक टॉयलेट का नाम सुनते हैं, हम इसे अपना नहीं मानते. इस वजह से इनको इस्तेमाल करने में काफी परेशानी आती है. उन्होंने कहा कि पब्लिक टॉयलेट में सुविधाओं की कमी के बारे में बात करने की जरूरत है. इसके साथ ही मां और उनके छोटे बच्चों के लिए एक सेफ स्पेस बनानी की जरूरत है.

नेटवर्क 18-रेकिट अभियान का एक हिस्सा कोमल गोस्वामी ने ‘बाल संसद’ नामक अपनी पहल पर टेलीथॉन में बात की. उन्होंने कहा कि यह हाइजीन पार्लियामेंट है, जहां हम बच्चों को छोटी उम्र से ही साफ-सफाई और हाइजीन के बारे में शिक्षित करते हैं. आंदोलन के तहत, बच्चे यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेते हैं कि स्कूल परिसर की नियमित सफाई हो.

साफ-सफाई की आदत बच्चों में कम उम्र से डालनी चाहिए: सोनाली खान

भारत में बच्चों को स्वच्छता की आदतों के बारे में सिखाने पर सोनाली खान ने कहा कि बच्चों को शुरुआत से ही इसके बारे में बताना बेहद जरूरी है. वहीं कार्यक्रम में लोक कलाकार मामे खान ने बताया कि हमारे लिए साफ-सफाई और हाइजीन क्यों इतना जरूरी है.

