Mission Swachhta aur Paani: 'मैं से शुरू होनी चाहिए स्वच्छता', रितेश देशमुख बोले- अब है सोच बदलने की जरूरत

मुंबई. नेटवर्क 18 के टेलीथॉन ‘मिशन स्वच्छता और पानी’ में एक्टर रितेश देशमुख ने स्वच्छता के मुद्दे पर बातें की. उन्होंने कहा कि हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरे लोग क्या करेंगे. ये नहीं सोचते कि हम क्या करेंगे. स्वच्छता की शुरुआत मैं से होनी चाहिए, फिर हम और फिर हम सभी से होनी चाहिए. हम सोचते हैं कि सरकार क्या करेगी, लेकिन खुद कुछ नहीं करते. रितेश ने कहा,’ हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे लिए आसान क्या है. दरअसल परेशानी मटेरियल में नहीं है, असल में हमें ही नहीं पता की कचरे को सही ढंग से कैसे डिस्पोज किया जाता है.’

रितेश देशमुख ने कहा कि अगर हम कचरे को सही तरीके से डिस्पोज करेंगे तो यह हमारे प्लैनट के लिए काफी अच्छा होगा. लोग हमेशा आसान तरीके की तलाश में रहते हैं, लेकिन यह आने वाले समय में काफी घातक साबित हो सकता है.

