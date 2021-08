मिशन त्रिपुरा में जुटीं ममता, TMC के ये पांडव तैयार कर रहे हैं चुनावी मैदान

(कमालिका सेनगुप्ता)

नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस की सुप्रिमो ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की निगाहें त्रिपुरा (Tripura Assembly Election) पर टिकी हैं. वो राज्य जहां साल 2018 के विधासनभा चुनाव में बीजेपी ने लेफ्ट के 25 साल के राज को खत्म किया था. ममता ने यहां विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी की ज़मीन तैयार करने के लिए एक पांच सदस्यीय टीम बनाई है. इसे पांच पांडव का नाम दिया गया है. इस टीम में कानून मंत्री मोलॉय घटक, शिक्षा मंत्री ब्राट्यो बसु, INTUC बंगाल के अध्यक्ष रितोब्रत भट्टाचार्य और पूर्व विधायक समीर चक्रवर्ती शामिल हैं. इन सबको बारी-बारी से लगातार त्रिपुरा का दौरा करने और वहां संगठन तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है.

सूत्रों के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस ने त्रिपुरा में खासा रिसर्च किया है और उन्हें उम्मीद है कि वो भी वहां अपनी जमीन तैयार कर सकती है. लिहाजा डेढ़ साल बाद होने वाले चुनाव के लिए अभी से रणनीतियां बनाई जा रही हैं. बता दें कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की ‘आई-पैक’ टीम के साथ अगरतला के एक होटल में रोक दिया गया था.

अभिषेक बनर्जी का आरोप

हालांकि बाद में त्रिपुरा पुलिस ने दावा किया था कि उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण उनके कमरों में रोका गया था. इसके बाद टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया था कि ‘आई-पैक’ कर्मचारियों को हाउस अरेस्ट में रखा गया है, क्योंकि भाजपा बंगाल में उनकी पार्टी की जीत से बेहद परेशान है.’

