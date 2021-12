दिल्ली में बेखौफ बदमाश, 150 मीटर तक लड़की को घसीटते ले गए स्नैचर्स, CCTV में कैद हुई वारदात

नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली में बदमाश (Crime in Delhi) बेखौफ हैं. यहां जुर्म की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है. दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में स्नैचिंग (snatching incident reported in Shalimar Bagh) की ऐसी घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक स्कूटी पर सवार दो स्नैचर्स (लुटेरे) आते रॉन्ग साइड से आते हैं. पीछे की सीट पर बैठा बदमाश लड़की का फोन झपट लेता है.

इस दौरान पीड़ित लड़की शोर मचाती हुई स्नैचर्स के पीछे भागने लगती है. वो स्कूटी सवार लुटेरे का जैकेट को कसकर पकड़ लेती है. इस दौरान लुटेरे लड़की को करीब 150 मीटर तक सड़क पर घसीटते हुए ले जाते है. ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. देखें VIDEO…

#WATCH | A mobile-snatching incident was reported in the Shalimar Bagh area, on December 16, at 1735 hours, where 2 men on a scooty dragged the victim on the road while snatching her phone: Delhi Police

(Source: CCTV Footage) pic.twitter.com/GYZDw6Uj0J

— ANI (@ANI) December 17, 2021