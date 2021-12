IIT कानपुर पहुंचे PM मोदी, कह दी ऐसी बात कि हंस पड़े सारे स्टूडेंट्स, देखें VIDEO

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi) ने मंगलवार को कानपुर आईआईटी के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में शॉर्टकट से बचें और चुनौतियों का सामना करने का प्रयास करें. समस्‍याओं को कुशल समाधान करते हुए हल करें. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधान मंत्री ने छात्रों के साथ बातचीत की और कुछ हास-परिहास के कुछ पल साझा किए. दीक्षांत समारोह में उन्‍होंने कहा कि जो चुनौतियों का सामना करता है और जो उन पर विजय हासिल करता है, वही बड़ी ऊंचाइयों को छूता है.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi interacts with IIT Kanpur students who weren’t part of the convocation ceremony today

Source: PMO pic.twitter.com/25VoXWz26y

— ANI (@ANI) December 28, 2021