Modi@8: केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के आज 8 साल पूरे, BJP नेताओं ने गिनाईं उनके नेतृत्व की उपलब्धियां, पढ़ें

नई​ दिल्ली: केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के आज 8 साल पूरे हो रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 30 मई, 2019 को अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली थी. वह पहली बार 26 मई, 2014 को भारत के प्रधानमंत्री बने थे. केंद्र में अपनी सरकार के 8 वर्ष पूरा करने पर भाजपा आज से देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित रही है. यूपी की तैयारी कुछ स्पेशल है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से लोकसभा के सासंद हैं और यह राज्य संसद में 80 सदस्यों को चुनकर पहुंचाता है. मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर उनकी कैबिनेट के मंत्री, भाजपा नेता और कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर बधाई संदेश प्रेषित कर रहे हैं.

केंद्रीय गृ​ह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, ‘पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता को सेवा का माध्यम मानकर गरीबों, किसानों, महिलाओं व वंचितों को उनके अधिकार दिए जिससे लोकतंत्र में उनका विश्वास जगा और वो देश की विकास यात्रा में सहभागी बने. अनेकों ऐतिहासिक उपलब्धियों से परिपूर्ण इन 8 वर्षों की सभी देशवासियों को बधाई. गत 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने देश के हर नागरिक के सपनों व आकांक्षाओं को पंख देकर उनमें नया आत्मविश्वास जगाया है. मोदी जी ने अपने सक्षम नेतृत्व व दृढ़ इच्छाशक्ति से न सिर्फ देश को सुरक्षित करा बल्कि कई ऐसे निर्णय लिए जिससे हर देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा उठा.’

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, ‘प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्र सरकार के आठ वर्ष पूरे हुए हैं, जो उपलब्धियों और सफलताओं से परिपूर्ण रहे हैं. जन-विश्वास को आधार बना कर, इन आठ वर्षों में विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित किए गए हैं. इन आठ सफल वर्षों में भारत की विश्व में एक नई पहचान बनी है. आज भारत पूरे विश्व में एक स्वाभिमानी और मज़बूत नेतृत्व वाले देश के रूप में पहचाना जा रहा है. इस बड़े बदलाव का श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उनकी संकल्प शक्ति को जाता है. मैं समस्त देशवासियों को बधाई और धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व, उनकी विकास और सुशासन की नीतियों के प्रति अपना विश्वास और समर्थन व्यक्त किया है.’

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, ‘आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्र सरकार ने सफल 8 वर्ष पूर्ण किए हैं. इन आठ वर्षों में सरकार ने अपनी जनकल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का लाभ समाज में अंतिम खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया है. आज देश इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा और विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचे का निर्माण कर रहा है.’

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया, ‘भारत 2014 से स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह शासन देख रहा है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं. परिवर्तनकारी उद्देश्य से, प्रणाली में सुस्ती और मृत/पुरातन कानूनों दोनों को समाप्त कर दिया गया है. सेवा भाव सभी तक पहुंचने में हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा.’ उनके डेप्यूटी अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया, ‘आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन, सुराज वाली जन-कल्याणकारी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो गये हैं. यह आठ वर्ष भारत के लिए स्वर्णिम काल खंड रहा है, इस कार्यकाल में मोदी सरकार ने भारत को नई दिशा दी है, विकास के नए आयाम गढ़े.’

Since 2014 India is seeing clean, transparent & accountable governance, being led by @PMOIndia @narendramodi

Aiming at transformational changes, both lethargy in system & dead/archaic laws are weeded out.

Seva bhav will continue to guide us in reaching out to all.#8YearsofSeva

