पीएम मोदी की सुरक्षा में भारी चूक: सोशल मीडिया पर एक-दूसरे से ऐसे भिड़े बीजेपी-कांग्रेस के नेता

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) का काफिला बुधवार को पंजाब में करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंस गया. इस घटना को लेकर सोशल मीडिया (Social Media) पर नेताओं ने जमकर प्रतिक्रियाएं दी. बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस पर षड्यंत्र का आरोप लगाया है. वहीं कांग्रेस की तरफ से तर्क दिया गया कि रैली में कम भीड़ को देखते हुए प्रधानमंत्री ने वापस लौटने का फैसला किया.

गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक पीएम मोदी बुधवार सुबह पंजाब में बठिंडा पहुंचे, जहां से वह हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाने वाले थे. बारिश और खराब दृश्यता के कारण प्रधानमंत्री ने करीब 20 मिनट तक मौसम साफ होने का इंतजार किया. इसके बाद सड़क रूट से जाने का फैसला किया गया. आइए जानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी.

यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने लिखा-Modi ji, How’s the Josh? #Punjab. प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ चूक की बड़ी घटना पर कांग्रेस नेता की इस प्रतिक्रिया की सोशल मीडिया पर आलोचना भी की जा रही है.



वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रीति गांधी ने इस मामले में सवाल खड़े करते हुए पूरी घटना को पूर्व नियोजित बताया है. उन्होंने लिखा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने फोन नहीं उठाया. सिर्फ पंजाब पुलिस को प्रधानमंत्री के रूट के बारे में जानकारी थी. ये हाल फिलहाल में किसी भी पीएम की सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक है. वहीं बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने इस पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है.

His route blocked, PM Modi was stuck on a flyover for 20 minutes.

Punjab CM Channi refused to get on the phone & address the issue.

Only Punjab police knew the route of the PM.

This is single biggest lapse in security of any Indian PM in recent years.

What was being planned??

— Priti Gandhi – प्रीति गांधी (@MrsGandhi) January 5, 2022