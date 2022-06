Video: 'मैंने ऐसा कभी नहीं कहा', फिर कॉमेंट्री बॉक्स में भिड़े एलिस्टेयर कुक और मोईन अली

नई दिल्ली. इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोईन अली और पूर्व कप्तान एलेस्टेयर कुक के बीच कुछ वक्त पहले एक विवाद हुआ था जब मोईन अली ने कुक की कप्तानी पर सवाल उठाए थे. एशेज सीरीज के दौरान एक शो में दोनों खिलाड़ियों के बीच यह विवाद हुआ. अब 4 महीने बाद एक बार फिर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान ये खिलाड़ी फिर एक बार एक दूसरे से भिड़ गए.

BBC के ‘टेस्ट मैच स्पेशल’ में कॉमेंट्री के दौरान दोनों खिलाड़ियों से गलतफेहमियां दूर करने को कहा गया. कुक ने कहा, ‘मैं शुरू करता हूं.’ उन्होंने कहा, ‘मैं छुट्टी से वापस आ रहा था, आधी रात को सीधे स्टूडियो पहुंचा. मैं मुस्कराते हुए मो (मोईन) से मिला, वो हमेशा बहुत खुश रहता है. शिफ्ट में आधा घंटा हुआ था और मोइन ने दर्शकों और श्रोताओं को यह बताया कि मैं बहुत अच्छा कप्तान नहीं था और बहुत अच्छा कोच नहीं बनूंगा. तो इस तरह यह हुआ था. तो मुझे लगता है मेरे पास डिफेंड करने जैसा कुछ नहीं है.’

