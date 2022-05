तेजिंदर बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट, पुलिस को निर्दश- अदालत में हाजिर करें

नई दिल्ली: बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा (Tajinder Bagga) के खिलाफ मोहाली कोर्ट ने शनिवार को अरेस्ट वारंट जारी किया. कोर्ट की तरफ से जारी अरेस्ट वारंट (Arrest warrant Against Bagga) में कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि बग्गा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए. उधर बग्गा के पिता ने शनिवार को कहा तेजिंदर बग्गा फरार नहीं हुए हैं बल्कि वह इस मामले में राय लेने के लिए अपने वकील के पास गए हैं.

गौरतलब है कि पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को तेजिंदर बग्गा को उनके दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार किया था. तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर शुक्रवार को पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस आमने सामने दिखी. पंजाब पुलिस जब बग्गा को लेकर मोहाली जा रही है थी तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस वैन को रोक लिया गया था और यहां से पंजाब पुलिस की गाड़ियों को पिपली पुलिस थाने ले जाया गया था. बाद में दिल्ली पुलिस ने कुरुक्षेत्र से तेजिंदर बग्गा को अपनी हिरासत में ले लिया था.

Mohali court issues an arrest warrant against Tajinder Pal Singh Bagga and instructs police to arrest him and produce him before court

