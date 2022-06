शहबाज शरीफ के बयान पर भारत का जवाब- पहले अपने गिरेबान में झांके पाकिस्तान

नई दिल्ली/इस्लामाबाद. पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) की टिप्पणी को लेकर विवाद जारी है. इस मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) ने भारत के खिलाफ बयान दिया था. शहबाज ने आरोप लगाया था कि भारत में मुसलमानों को सताया जा रहा है. अब भारत सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा गया है कि पाकिस्तान को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए.

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, “हमने शहबाज शरीफ का बयान देखा है. जिस देश में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा हो, उसे ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान नहीं देना चाहिए. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का लगातार उल्लंघन हो रहा है. उसे किसी और देश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है.” बागची ने आगे कहा, “दुनिया इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान में किस तरह अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, ईसाई और अहमदियों) के खिलाफ व्यवस्थित उत्पीड़न हो रहा है.”

Our response to media queries regarding tweet by the Pakistani Prime Minister and statement by its Ministry of Foreign Affairs:https://t.co/bTcrX0WH4X pic.twitter.com/IfR4YdFnsO

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) June 6, 2022