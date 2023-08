नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला के एक टीचर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. टीचर का नाम मोहित दधीच है, जो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान पढ़ाते हैं. वीडियो में वह देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते हुए देखे जा सकते हैं. उनकी बातें सुनकर नेटिजेन्स में आक्रोश पैदा हो गया है. वीडियो में वह कह रहे हैं, ‘महात्मा गांधी एक ही काम अच्छा करके गए, कि वह पैदा हो गए. जिस दिन वह पैदा हुए, उस दिन छुट्टी हो गई. जीवन में ऐसे बनों कि पैदा होने वाले दिन छुट्टी रहे.’

ट्विटर यूजर अहाना पाठक ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘यह @फिजिक्सवालाऐप का मोहित दधीच है. यहां आप उन्हें महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते हुए देख सकते हैं, वह ऐसा रोजाना करते हैं. और अब भी फिजिक्सवाला में कार्यरत हैं. जबकि करण सांगवान को कुछ ही मिनटों में निकाल दिया गया था.’ बता दें कि करण सांगवान अनएकेडमी में टीचर थे, जिन्होंने अपनी क्लास में छात्रों से शिक्षित राजनेताओं का समर्थन करने की अपील की थी. उन्होंने भारतीय दंड सं​हिता, अपराध प्रक्रिया संहिता और एविडेंस एक्ट में हुए संशोधन के संबंध में टिप्पणी की थी.

करण सांगवान ने कहा था, ‘अगली बार ऐसे लोगों को चुनना जो पढ़े लिखे हों, सिर्फ नाम बदलना न जानते हों.’ अनएकेडमी ने इसे अपनी कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना था और करण सांगवान को फायर कर दिया था. इस वायरल वीडियो में मोहित दधीच कह रहे हैं, ‘मैं गांधी जी से बहुत प्यार करता हूं, बस दो चीजों से, पहला उनके पैदा होने के दिन छुट्टी रहती है और दूसरा नोट पर उनकी फोटो होती है, क्योंकि नोट अच्छी लगती है और नोट साथ में होती है. इसलिए कितनी भी बुरी चीज हो और साथ में हो तो फिर प्यार हो ही जाता है.’

This is Mohit Dadeech from @PhysicswallahAP . Here you can see him mocking Mahatma Gandhi and this is not it , he does this on daily basis. And he’s still employed at PW while Karan Sangwan was fired in minutes. pic.twitter.com/w51YU2evzL

