मंकीपॉक्स: अमेरिका और यूरोप में 95 फीसदी केस, WHO ने कहा- बरतें सावधानी

जेनेवा. पूरी दुनिया इस वक्त मंकीपॉक्स के संक्रमण को लेकर अलर्ट पर है. इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि मंकीपॉक्स से सबसे ज्यादा प्रभावित यूरोप और अमेरिका है. दुनिया के 95 फीसदी केस यहां से आए हैं. डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अदानोम गेब्रेयेसेस ने इसको लेकर सावधानी बरतनें की सलाह दी है. बता दें कि डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में कई देशों में मंकीपॉक्स के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ग्लोबल इमरजेंसी का ऐलान किया था.

78 देशों से डब्ल्यूएचओ को 18,000 से अधिक मंकीपॉक्स के मामलों की सूचना मिली है. टेड्रोस ने कहा कि इनमें से 70 प्रतिशत से अधिक यूरोपीय क्षेत्र से और 25 प्रतिशत अमेरिका से आए हैं. टेड्रोस अदानोम गेब्रेयेसेस ने कहा कि मई में मंकीपॉक्स का प्रकोप शुरू होने के बाद से इससे जितने लोग संक्रमित हुए हैं, उनमें से 98 प्रतिशत ‘गे’, ‘बाइसेक्शुअल’ और अन्य पुरुष हैं, जो पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं. उन्होंने जोखिम के दायरे में आने वाले लोगों से खुद को बचाने के लिए कदम उठाने की अपील की है.

सही जानकारियां पहुंचाने की अपील

टेड्रोस ने कहा कि जरूरत इस बात की है कि मंकीपॉक्स को लेकर लोगों तक सही जानकारियां पहुंचे. उन्होंने कहा, ‘जैसा कि हमने कोरोना वायरस को लेकर देखा कि लोगों को ऑनलाइन गलत जानकारियां फैलाई गई. ठीक उसी तरह मंकीपॉक्स के साथ भी हो सकता है. इसलिए हम गलत सूचनाओं को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तकनीकी कंपनियों और समाचार संगठनों को हमारे साथ काम करने के लिए कहते हैं.’

The #monkeypox outbreak can be stopped if countries, communities and individuals inform themselves, take the risks seriously, and take the steps needed to stop transmission and protect vulnerable groups.pic.twitter.com/7CumPFyPhc

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 27, 2022