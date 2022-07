Parliament's Monsoon Session LIVE: गारो-खासी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर TMC सांसदों का प्रदर्शन

गारो और खासी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर टीएमसी सांसदों ने संसद के पास विरोध प्रदर्शन किया. सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा ’हम संविधान की आठवीं अनुसूची में गारो और खासी को शामिल करने की मांग कर रहे हैं. मैं आज शून्यकाल में इस मुद्दे को संसद में उठाने जा रहा हूं.’

TMC MPs protest near Parliament demanding inclusion of Garo & Khasi in Eighth Schedule of Constitution.

“We’re demanding inclusion of Garo & Khasi in the Eighth Schedule of the Constitution. I’m going to raise this issue in Zero Hour today in Parliament,”says Sudip Bandyopadhyay pic.twitter.com/eA1UhrprzW

— ANI (@ANI) July 26, 2022