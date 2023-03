सिद्धू मूसेवाला की बरसी पर भगवंत मान सरकार पर जमकर बरसे पिता, कहा- योगी को वोट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे

चंडीगढ़. दिवंगत गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की बरसी पर उनके पिता बलकौर सिंह ने रविवार को हजारों समर्थकों और कई नेताओं के मौजूदगी में भगवंत मान सरकार पर जमकर बरसे. उन्होंने पंजाब सरकार के “कानून-व्यवस्था नियंत्रण में होने’ के दावे पर जमकर लताड़ा. उन्होंने अपने बेटे की बरसी पर मौजूद लोगों की सभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘पंजाब में गैंगस्टरों का दिन चल रहा है, आम आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है.’

बलकौर सिंह ने कहा, ‘गैंगस्टर मेरे दरवाजे तक आ गए, क्योंकि वे जानते थे कि राज्य सरकार (पंजाब सरकार) सो रही है. आज, हम (उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री) योगी आदित्यनाथ के काम देख रहे हैं. मेरे शब्दों पर ध्यान दें, लोकसभा चुनाव में आप योगी (BJP) को वोट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जब आप पंजाब की यूपी से तुलना करेंगे, क्यूंकि वहां (उत्तर प्रदेश) से गुंडों का सफाया हो गया है और हमारे राज्य में देखिए क्या हो रहा है.’

सिंह ने मूसेवाला की हत्या की कथित धीमी जांच को लेकर सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है. उन्होंने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ करवाई के समय और राज्य में इंटरनेट पर प्रतिबंध को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि पंजाब के जेलों में इंटरनेट चालू है, लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर उच्च सुरक्षा वाली जेलों के अंदर से इंटरव्यू दे रहे हैं, जबकि जो लोग हमारे कार्यक्रम में आना चाहते थे, उन्हें पुलिस द्वारा रोक दिया जाता है. उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ करवाई, केवल मूसेवाला के प्रशंसकों को इस कार्यक्रम में आने से रोकने की पुलिस की साजिश थी.

VIDEO | Mansa (Punjab): Balkaur Singh, father of slain singer Sidhu Moosewala appeals to peacefully assemble in the pandal to mark the singer’s first death anniversary today. pic.twitter.com/HMFZBWEWBj

— Press Trust of India (@PTI_News) March 19, 2023