Morbi Bridge Collapse: कोर्ट में सरेंडर के बाद ओरेवा ग्रुप के मालिक जयसुख पटेल न्यायिक हिरासत में भेजे गए

मोरबी (गुजरात). ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल ने पिछले साल झूलता पुल टूटने की घटना के संबंध में मंगलवार को मोरबी की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस द्वारा 27 जनवरी को दाखिल आरोप पत्र में पटेल को एक आरोपी के रूप में नामजद किया गया था. उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.

अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (ओरेवा ग्रुप) मोरबी में मच्छू नदी पर ब्रिटिश काल के झूलता पुल के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार था, जो मरम्मत के कुछ दिनों बाद पिछले साल 30 अक्टूबर को टूट गया था. इस हादसे में 135 लोग मारे गए थे और कई अन्य लोग घायल हो गये थे. मामले में पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील दिलीप अगेचानिया ने कहा, ‘जयसुख पटेल ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) एम जे खान की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.’

मोरबी शहर में पिछले साल अक्टूबर में एक झूला पुल गिरने की घटना में पुलिस ने 27 जनवरी को आरोप पत्र दाखिल किया था. इस हादसे में 135 लोग मारे गए थे और कई अन्य लोग घायल हो गये थे. आरोप पत्र में नौ गिरफ्तार किये जा चुके आरोपियों के अलावा ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल का नाम दसवें आरोपी के तौर पर शामिल किया गया था.

#WATCH | Morbi Bridge collapse: Jaysukh Patel of Oreva Group sent to judicial custody. He earlier surrendered before the court of the Chief Judicial Magistrate in Morbi. pic.twitter.com/LIQp5idJDe

— ANI (@ANI) January 31, 2023