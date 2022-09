नई दिल्‍ली : भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) के विकिपीडिया पेज को खालिस्तान के साथ जोड़े जाने पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गंभीरता से लिए जाने के बाद केंद्रीय राज्‍य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने विकिपीडिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस तरह की गलत सूचना और उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचाने को उकसाने लिए जानबूझकर किए गए ऐसे प्रयासों की अनुमति नहीं दी जा सकती. उन्‍होंने इसे भारत सरकार के नियमों का उल्‍लंघन बताया.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अर्शदीप के विकिपीडिया पेज पर तथ्‍यों के साथ की गई छेड़छाड़ का स्‍क्रीनशॉर्ट शेयर करते हुए माइक्रो ब्‍लॉगिंग साइट ट्विटर पर कहा, भारत में सक्रिय कोई भी मध्यस्थ इस प्रकार की गलत सूचना और यूजर हार्म को उकसाने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयासों की अनुमति नहीं दे सकता है. यह सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट की हमारी सरकार की अपेक्षा का उल्लंघन करता है.

No intermerdiary operatng in India can permit this type of misinformation n deliberate efforts to incitement n #userharm – violates our govts expectation of Safe & Trusted Internet #wikipedia @GoI_MeitY #SafeTrustedInternet pic.twitter.com/Qm6HdppM1k

— Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) September 5, 2022