प्रॉपर्टी के लिए मां की करता था बेरहमी से पिटाई, पड़ोसियों ने पुलिस से कर दी शिकायत, फिर...

नई दिल्ली: इस धरती में मां को भगवान का दर्जा प्राप्त है, लेकिन इसी धरती में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद है जो थोड़ी सी लालच के लिए मां और बेटे के रिश्ते को भी भूल जाते हैं. आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh news) से एक ऐसा वीडियो (Viral Video) सामने आया जिसमें एक कलयुगी बेटे का घिनौना बर्ताव देखने को मिला. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि थोड़ी सी संपत्ति के लालच में बेटा मां को बेरहमी से पीट रहा है.

जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो की घटना आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिले के ताडेपल्ली के ब्रम्हानंदपुरम की है. मां को पीटने का वीडियो वायरल होने बाद पुलिस ने बेटे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है. बेटे की इस घिनौनी हरकत की शिकायत पुलिस के पास पड़ोसियों ने की थी.

कलयुगी बेटे का कुकृत्य सामने आने के बाद आंध्रप्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष वी पद्मा ने आज बुजुर्ग महिला से बातचीत की उनसे बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया. बूढ़ी मां ने उनसे अपील की कि वह उनके बेटे को समझाएं कि वह मेरी देखभाल करे.

पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि मां को पीटने के आरोप में जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम शेषु है. शेषु संपत्ति को पाने के इरादे से अपनी मां को हर दिन परेशान करता और पीटता था. पुलिस ने कहा कि हमें कुछ लोगों ने सूचना दी थी कि युवक अपनी मां के साथ मारपीट करता है जिसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है.

#Amma 🙏🙏

A disturbing video of this fragile senior citizen receiving blows from her son went viral yesterday.#AndhraPradesh women’s commission chairperson V Padma met her today and vowed to punish the cruel son.

The mother said, “please tell him to take care of me well”. pic.twitter.com/TpKDfnLuOc

— P Pavan (@PavanJourno) February 19, 2022