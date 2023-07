उडुपी. कर्नाटक के उडुपी जिले में रोड हादसे का बेहद खौफनाक वीडियो सामने आया है. इसमें एक ट्रिपर लॉरी पिछले हिस्से में फंसी कार 2 किलोमीटर तक घसीटता हुआ दिख रहा है. उडुपी जिले के पदुबिद्री इलाके के पास हुई इस दुर्घटना में कार पीछे से टक्कर मारने के बाद उस लॉरी के नीचे फंस गई थी.

ट्विटर पर पोस्ट की गई एक वीडियो में ड्राइवर कार में फंसा हुआ दिख रहा है और लॉरी उसे आगे खींचती जा रही है. दर्शन देवया नाम के ट्विटर यूजर ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि, ‘एक विचित्र घटना में एक टिपर ट्रक के चालक ने 17 जुलाई, सोमवार दोपहर को उडुपी जिले की पदुबिद्री पुलिस सीमा में ट्रक के चेसिस के नीचे फंसी एक कार को लगभग 2 किलोमीटर तक घसीटता रहा.’

WATCH: In a bizarre incident, the driver of a tipper truck drove the vehicle for about 2 kms dragging a car that got stuck beneath truck’s chassis after rear-ending it in Padubidri police limits of Udupi district on July 17, Monday afternoon. pic.twitter.com/eUv2XYuHS8

