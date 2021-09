CPL 2021: धोनी के दोस्त ने ठोका तूफानी शतक, सिर पर घातक चोट लगने के बाद छूट गया था क्रिकेट!

नई दिल्ली. महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए आईपीएल 2021 के सेकेंड फेज (IPL 2021 2nd Phase) से पहले अच्छी खबर है. धोनी के खास दोस्त और टीम के ओपनर फाफ डु प्लेसी ( Faf du Plessis) ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2021) में तूफानी शतक ठोक दिया है. डु प्लेसी ने महज 51 गेंद में अपनी सेंचुरी पूरी की. यह सीपीएल 2021 का पहला शतक है. उन्होंने शनिवार को सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ मुकाबले में यह आतिशी पारी खेली. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान सीपीएल 2021 के इस सीजन में सेंट लूसिया किंग्स (ST.lucia Kings) की कप्तानी कर रहे हैं.

यह फ्रेंचाइजी टी20 क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज का पहला शतक है. डु प्लेसी ने इस मैच में 60 गेंद में नाबाद 120 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा. इस पारी में उन्होंने 13 चौके और 5 छक्के उड़ाए. यानी 82 रन सिर्फ बाउंड्री से हासिल किए. यह टी20 में उनका सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले उन्होंने 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 119 रन की पारी खेली थी. ओवरऑल टी20 में उनका यह दूसरा शतक है.

100 for @faf1307 but the skippa still thinks there is work to be done‼️ #SLKvSKNP #CPL21 #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport pic.twitter.com/cqPzGFnTAg

— CPL T20 (@CPL) September 4, 2021