चाऊमीन खाकर फिर पलटे... मुकुल रॉय पर बीजेपी का पलटवार

कोलकाता. पश्चिम बंगाल (West Bengal) में राजनीतिक खेला जारी है. बीजेपी में राष्ट्रीय महासचिव रहे मुकुल रॉय (Mukul Roy Join BJP) ने एक बार फिर पुराने दल तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) में वापसी कर ली है. मुकुल रॉय के बीजेपी छोड़ने के बाद पार्टी के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने उन्हें भेदिया करार दिया है. अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि मुकुल रॉय बीजेपी की आतंरिक सूचनाएं तृणमूल कांग्रेस तक पहुंचाते थे.



न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए अर्जुन सिंह ने कहा, ''राजनीति में जो सुविधावादी व्यक्ति होते हैं, वह इसी तरह का काम करते हैं. जब अभिषेक बनर्जी का तृणमूल में उदय हुआ तो अभिषेक के साथ उनकी बड़ी अनबन थी. अभिषेक बनर्जी ने धक्का देकर इनको घर से बाहर निकाला था, तो ये बीजेपी में आ गए. बीजेपी में आने के बाद एक बार फिर ये चाऊमीन खाने चले गए. चाऊमीन खाकर फिर तृणमूल में चले गए, फिर बीजेपी में आ गए.''



इनका आया राम गया राम वाली कहानी है



मुकुल रॉय पर निशाना साधते हुए अर्जुन सिंह ने कहा, ''इनका आया राम गया राम वाली कहानी है, आते रहेंगे, जाते रहेंगे. जहां सुविधा मिलेगी वहीं रहेंगे. पहली बार उन्होंने चुनाव जीता है और वह भी बीजेपी के सिंबल पर. उनको जाना ही था तो कम से कम इस्तीफा देकर जाते तो थोड़ी बहुत भी लोगों के मन में इज्जत रहती. आज भी सेंट्रल फोर्स की सिक्यॉरिटी लेकर घूम रहे हैं.''

#WATCH | Opportunists in politics do this. There was a rift b/w Abhishek Banerjee & him...He then joined BJP...He'll keep coming & going. He won an election for the first time, that too on BJP symbol. He should've resigned before going: Arjun Singh, WB BJP vice pres, on Mukul Roy pic.twitter.com/6JF4xMGYse