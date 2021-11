शिलांग. मेघालय (Meghalaya) में विपक्षी दल कांग्रेस (Congress) को बड़ा झटका लगा है. राज्‍य में उसके 17 में से 12 विधायक पूर्व मुख्‍यमंत्री मुकुल संगमा (Mukul Sangma) के साथ तृणमूल कांग्रेस (TMC) में शामिल हो गए हैं. गुरुवार को शिलांग में मुकुल संगमा ने टीएमसी में जाने की घोषणा करते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा है. उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस देश के मुख्‍य विपक्षी दल की भूमिका निभाने में विफल रही है. उन्‍होंने विधायकों की मौजूदगी में कहा, ‘हमने तृणमूल कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया है.’

मेघालय के पूर्व मुख्‍यमंत्री मुकुल संगमा ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा, ‘आज मेघालय के लिए बड़ा अहम दिन है. हम आज राज्‍य के भविष्‍य के लिए नया ट्रेंड स्‍थापित कर रहे हैं. मेघालय की जनता, देश की जनता की बेहतरी के लिए हमने तृणमूल कांग्रेस के साथ जाने का फैसला लिया है.’

#WATCH Former Meghalaya CM Mukul Sangma announces decision to go with the Trinamool Congress

“Congress has failed to play the role of the main opposition party in the country,” he adds during a media briefing in Shillong. pic.twitter.com/bJc7lyrKxz

