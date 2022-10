Mulayam Singh Yadav Death LIVE: सैफई में होगा मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार, UP में 3 दिन का राजकीय शोक

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यालय ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया कि मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार उत्तर प्रदेश में उनके पैतृक गांव सैफई में होगा.

The last rites of Mulayam Singh Yadav will be held at Saifai, his ancestral village in Uttar Pradesh: Samajwadi Party president Akhilesh Yadav’s office

UP CM Yogi Adityanath has said that the last rites of the veteran politician will be held with full state honours.

