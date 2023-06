Vande Bharat Express: अहमदाबाद स्टेशन पर हाल ही में एक टिकट चेकर (TC) वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के दरवाजे से बाहर रह गया. 26 जून को हुई इस घटना के बारे में पता चला कि मुंबई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के स्वचालित दरवाजे बंद होने पर एक टिकट चेकर बाहर रह गए. इस दौरान उन्होंने चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करते हुए चलती ट्रेन से नीचे गिर गए. इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर फैला तो लोगों की जान सांसत में आ गई. फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट बताती है कि वंदे भारत एक्सप्रेस में एक अलर्ट सिस्टम लगा हुआ है जो ट्रेन के चलते ही यात्रियों स्टाफ सदस्यों को जानकारी भेजता है.

पहले अलर्ट चूके.. फिर की एक बड़ी चूक

मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि टीसी वह अलर्ट देखने से चूक गए थे. नतीजतन ट्रेन के स्वाचालित दरवाजे बंद हो गए और वह बाहर ही रह गए. घटना से जुड़े वीडियो में दिखाई देता है कि ट्रेन अपने निर्धारित स्टेशन से रवाना हो रही है. तभी टीसी को एहसास होता है कि उनकी ट्रेन छूट जाएगी, वह ट्रेन में चढ़ने की पुरजोर कोशिश करता है, यहां तक कि वह लोको पायलट को ट्रेन रोकने का इशारा भी करता है, जब ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो एक खतरनाक कदम उठाते हुए चलती गाड़ी के दरवाजे को पकड़ कर छलांग लगाते हैं, दुर्भाग्य से उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो चलती ट्रेन के साथ कुछ दूर तक घिसटते हुए जाते हैं.

लोगों ने टीसी को किया खड़ा

घटना के वक्त स्टेशन पर मौजूद लोग, ट्रेन के साथ घिसटते टीसी को देखकर उनकी तरफ मदद के लिए दौड़ते हैं और उन्हें खड़ा होने में मदद करते हैं. इस घटना से जुड़े वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया कि, अहमदाबाद स्टेशन से मुंबई जाने वाली वंदे भारत के दरवाजे बंद हो गए और एक टिकट चेकर जो बाहर छूट गए थे, अंदर जाने के लिए बेकरार दिखे, और इस जद्दोज़हद में वह कुछ ऐसा कर बैठे कि उनकी जान भी जा सकती थी. यह घटना 26 जून की है.

Video | Gates of Mumbai bound Vande Bharat closed at Ahmedabad station & a Ticket checker was left out. Desparate to get in, he attempted something that may have cost him his life. This is reported to have happened on 26th June. #Vandebharat #Mumbai #IndianRail pic.twitter.com/WvzuQDGudN

— ABS (@iShekhab) June 29, 2023