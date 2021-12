महाराष्ट्र: एक दिन में ओमिक्रॉन के 31 मामले, मुंबई में 24 घंटे में 992 नए केस, तीसरी लहर दे रही दस्तक!

मुंबई: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस (Coronavirus) के हालात एक बार फिर से गंभीर होते जा रहे हैं. आर्थिक नगरी मुंबई (Covid-19 in Mumbai) में हर दिन से ज्यादा कोविड के मामले दर्ज हो रहे हैं. रविवार को मुंबई में कोरोना वायरस के 922 मामले रिपोर्ट किए गए हैं. राज्य में ओमिक्रॉन के मामले में भी तेजी आई है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र (Maharashtra Corona Update) में कोविड के नए वेरिएंट के 31 के सामने आए हैं. वहीं पिछले एक दिन में कोरोना से मुंबई में 2 दो लोगों की मौत हो गई है.

महाराष्ट्र में कोरोना और ओमिक्रॉन जिस रफ्तार से अपने पैर पसार रहा है वह पूरे देश के लिए चिंताजनक है. अगर एक दिन पहले के आंकड़ों पर नजर डालें तो शनिवार को मुंबई में कोरोना के 757 मामले सामने आए थे जबकि वहीं शनिवार को 24 घंटे में पूरे राज्य में ओमिक्रॉन के 20 मामले सामने आए थे. माया नगरी में जिस तरह से कोरोना वायर फिर से फैल रहा है उससे यह कयासबाजी भी लगना शुरू हो गया है कि नए साल से पहले आर्थिक नगरी में कोविड की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है.

COVID19 | Mumbai reports 922 new cases, 2 deaths and 326 recoveries today; Active caseload at 4,295 pic.twitter.com/uiaiTkar8g

— ANI (@ANI) December 26, 2021