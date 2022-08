‘इसका हिसाब देना पड़ेगा...’ समीर वानखेड़े को जान से मारने की मिली धमकी, जांच में जुटी पुलिस

मुंबई. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को कथित तौर पर सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है. दरअसल उन्होंने बीते दिन ही एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. FIR दर्ज कराने के बाद से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी. मामला दर्ज करवाने के अगले ही दिन उन्हें यह धमकी मिली है. अमन नाम के एक ट्विटर हैंडल से 14 अगस्त को समीर वानखेड़े को धमकी भरा मैसेज आया था.

मैसेज में शख्स ने लिखा कि ‘तुमको पता है तुमने क्या किया है, इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा… तुमको खत्म कर देंगे.’ अपनी शिकायत में एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर ने मुंबई पुलिस को बताया कि जिस अकाउंट के जरिए शिकायत दी गई है उसे 14 अगस्त को ही बनाया गया था. आईआरएस अधिकारी वानखेड़े ने बताया कि शख्स ने लिखा तुमको खत्म कर देंगे.

Former Mumbai NCB zonal director Sameer Wankhede received death threats on social media. He gave this information to Goregaon Police Station.

