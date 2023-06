नई दिल्‍ली. मुंबई के मीरा रोड इलाके में लिव-इन पार्टनर सरस्वती वैद्य की हत्‍या के मामले में अब पड़ोसी भी खुलकर सामने आने लगे हैं. पड़ोसियों का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी मनोज सेन काफी रिजर्व था और आसपड़ोस में किसी से भी बात नहीं किया करता था. गीता आकाशदीप कोऑपरेटिव सोसाइटी के जे-विंग में मनोज के पड़ोस में रहने वाले सोमेश श्रीवास्‍तव ने घटना के बारे में खुलकर बताया. उनका कहना है लगातार बदबू आने बावजूद मनोज खटखटाने पर भी घर का दरवाजा नहीं खोल रहा था. फ्लैट के अंदर से कटर की आवाजें लगातार आ रही थी.

लिव-इन पार्टनर सरस्वती वैद्य की हत्‍या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर मनोज को ठाणे की जिला अदालत में पेश किया, जहां से उसे 16 जून तक पुलिस कस्‍टडी में भेज दिया गया है. सोसाइटी के सातवें फ्लोर पर मनोज और सरस्‍वती बीते तीन साल से साथ रह रहे थे. सोमवार से ही मनोज के फ्लैट से बदबू आ रही थी. पड़ोसियों द्वारा मनोज से घर के अंदर से आ रही बदबू के बारे में पूछा गया तो वो भाग खड़ा हुआ. एनडीटीवी से बातचीत के दौरान मनोज के पड़ोसी सोमेश श्रीवास्‍तव ने कहा, “बदबू आने पर मैंने उनके घर का दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने नहीं खोला. मैंने किसी स्‍प्रे की आवाज सुनी जिसके बाद मनोज सेन बाहर आया. उसने मुझे कहा कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है और तुरंत वहां से निकल गया. इसके बाद बिल्‍डिंग के प्रबंधन को इसकी जानकारी दी गई. फिर पुलिस को घटना से अवगत कराया गया.”

#WATCH | 32-year-old woman killed by her 56-year-old live-in partner in Thane, Maharashtra | Neighbour of the accused Manoj Sane says, “He kept it only to himself and didn’t mingle with the others. I didn’t even know his name…A foul smell – like that of a dead rat – started… pic.twitter.com/OruAR1yHBO

— ANI (@ANI) June 8, 2023