चलती बस में 5 साल के बच्चे को पड़ा दौरा, स्टॉफ ने समय पर अस्पताल पहुंचाया, खुद पैसे जमा कर बचाई जान

मुंबई. मुंबई में एक 5 साल का बच्चा शिवम पारकर अपनी मां पूजा के साथ बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रान्सपोर्ट (BEST) की बस में सफर कर रहा था, तभी उसे दौरा पड़ा. बस के स्टॉफ ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए उसे अस्पताल पहुंचाया और इलाज के लिए जरूरी पैसे जमा करके उसकी जान बचाई. ये घटना दोपहर 12.55 बजे की है, जब रूट नंबर 33 की बस में सवार शिवम को दौरा पड़ा था. इसके बाद बस के स्टॉफ ने सभी सवारियों को बस से उतार दिया और बस को सीधे अस्पताल ले गए.

बच्चे को दौरा पड़ने के बाद ड्राइवर किशोर वसंत डाने, कंडक्टर अप्पासाहेब तुलसीराम लोहार और ट्रैफिक अफसर राजेश विचारे ने बच्चे की जान को बचाने के लिए उसे तत्काल अस्पताल ले जाने का फैसला किया. इसके बाद बस के स्टॉफ ने न केवल शिवम को अस्पताल पहुंचाया बल्कि उसके इलाज के जरूरी पैसे भी जमा किए. बच्चे को जब ठाकुर अस्पताल पहुंचाया गया, उस समय तन्वी गावनकर नाम की एक लड़की भी वहां मौजूद थीं. उसने इस पूरी घटना को फेसबुक पर डाल दिया. तन्वी ने लिखा कि जब बस कंडक्टर शिवम को अपने हाथों में उठाकर अस्पताल पहुंचा तब उसकी मां मदद के लिए गुहार लगा रही थी. तन्वी ने लिखा कि अस्पताल के स्टॉफ ने तत्काल शिवम को जरूरी इलाज मुहैया करवा दिया.

बस स्टॉफ के इस काम के बारे में जानकारी मिलने के बाद BEST के महाप्रबंधक लोकेश चंद्रा ने बस कर्मचारियों को सम्मानित किया. इसके बाद क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर ने भी बेस्ट के कर्मचारियों के इस निस्वार्थ काम के लिए उनकी प्रशंसा की.

BEST thing you’ll see on the internet today! ❤️ https://t.co/ifdXMnRY3n

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 25, 2022