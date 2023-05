VietJet के 100 से ज्यादा यात्री मुंबई एयरपोर्ट पर फंसे... भारत से लेकर साउथ कोरिया तक एयरलाइन के ग्राहक परेशान

मुंबई: मुंबई हवाई अड्डे पर 100 से ज्यादा यात्री बड़ी ही अजीब स्थिति का सामना कर रहे हैं. VietJet की वियतनाम जाने वाली यह एयरलाइन जो गुरुवार को रात 11 बजे हो चि मिन्ह के लिए रवाना होने वाली थी, अभी तक उसने उड़ान नहीं भरी है और फ्लाइट से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध नहीं है.

एक यात्री ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट करते हुए लिखा है, ‘VietJet का लाइसेंस रद्द किया जाए.’ उन्होंने कर्मचारियों के असभ्य व्यवहार और लगातार देरी के बावजूद एयरलाइन का किसी तरह की कोई सुविधा प्रदान नहीं किए जाने की भी शिकायत की.

करीब 11 घंटे से फंसे यात्रियों का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए हालात ज्यादा मुश्किल हैं.

100 से ज्यादा यात्री हैं मुश्किल में

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फंसे 100 से ज्यादा यात्रियों की शिकायत है कि उन्हें पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है. यात्रियों के बीच बच्चे भी हैं जो सबसे ज्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं, कुछ तो बेहोश भी हो गए हैं. यात्रियों का यह भी कहना है कि 26 मई की उड़ान को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी ही नहीं उपलब्ध है. जो जानकारी ऑनलाइन दिखाई गई है वह 25 मई और 27 मई की है.

@PMOIndia @narendramodi @PiyushGoyal @JM_Scindia @Gen_VKSingh

Please cancel license of VietJet Airline.

VJ 884, 26-May delayed by 3 hrs.

No AC, No water, rude staff. No update.

Difficult for all of us

— Pankaj Mohan (@panky1972) May 25, 2023