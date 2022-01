ट्विटर पर 'मुंबई विंटर' ट्रेंड होते ही आई मीम्स की बाढ़, लोगों ने ऐसे लिए मजे

मुंबई. मुंबई में सोमवार मौसम की सबसे सर्द सुबह रही. 10 जनवरी को सुबह शहर के तापमान में 13 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. मुंबई के कई इलाकों में हुई बेमौसम बारिश से तापमान में गिरावट आई है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), सांताक्रूज वेधशाला की रिपोर्ट के अनुसार, 10 जनवरी की सुबह तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस था, जबकि कोलाबा वेधशाला में न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. आईएमडी के एक अधिकारी ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आ सकती है.

मौसम में आए इस बदलाव ने मुंबईवासियों को असमंजस में डाल दिया है. जहां उत्तर भारतीय दिसंबर में सुखद सर्दियों के मौसम का आनंद ले रहे थे, वहीं मुंबई में बेमौसम बारिश हुई. दिसंबर के मध्य में मानसून ने अचानक मुंबई को अपनी आगोश में ले लिया था. अब जब मुंबई के लोग बारिश से राहत महसूस कर रहे थे, तो सर्द सुबह ने उन्हें चौंका दिया.

जहां मुंबई के लोग सर्दियों के कपड़ों में खुद को लपेट रहे हैं और कुछ स्वादिष्ट सर्दियों के नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, वहीं नेटिज़न्स ने मीम गेम शुरू दिया है. सुबह ठंड लगने के बाद ट्विटर यूजर्स ने मीम्स पोस्ट करने शुरू कर दिए. आइए एक नजर डालते हैं मजेदार मीम्स पर:

Me after taking bath with cold water in this #mumbaiwinter – pic.twitter.com/pf9W4Mhzuc



हिमांशु शारदा नाम के एक यूजर ने लिखा, “मैं मुंबई की इस सर्दी में ठंडे पानी से नहाने के बाद.”

As much I am in love with this #mumbaiwinter I would really love to get stuff done…Too cold to move pic.twitter.com/p6PlT52TiU

— Tarannnum Ahuja (@tarannnum) January 10, 2022