शिवमोग्गा. कर्नाटक (Karnataka) के शिवमोग्‍गा में भाजपा सांसद तेजस्‍वी सूर्या (Tejasvi Surya) ने कहा कि इस्‍लामी कट्टरता ने बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष जिंगदे (23) की जान ले ली. यह केरल (Kerala) का आतंक का मॉडल है जो कर्नाटक और देश के अन्य हिस्सों में पीएफआई, एसडीपीआई, सीएफआई जैसे संगठनों के जरिए फैल रहा है. हर्ष की यहां रविवार रात चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद निषेधाज्ञा लागू करना पड़ गया था. इस घटना के बाद शहर में आगजनी, हिंसा और पथराव हुआ था. सूर्या ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार को हर्ष के माता-पिता से मुलाकात की.

Met martyr Harsha’s family in Shivamogga today, expressed condolences on behalf of BJYM & provided financial assistance.

This is not murder. This is an act of terror.

Urge @CMofKarnataka to prosecute u/s UAPA Act & swiftly ensure justice.#JusticeForHarsha pic.twitter.com/VCoSNOGfQH

