Hijab: कोर्ट के फैसले के​ खिलाफ मुस्लिमों का प्रदर्शन, बच्चों से दिलवाई PM और गृहमंत्री को मारने की धमकी!

मदुरई: तमिलनाडु के मदुरई में गुरुवार को मुस्लिम समुदाय के छात्रों, महिलाओं और बच्चों ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब को लेकर दिए गए कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया. कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगाते हुए कहा था कि इस्लाम में हिजाब को आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं माना गया है. मदुरई जिले के गोरीपालयम के पास मस्जिद के सामने तमिलनाडु तौहीद जमात के बैनर तले 300 महिलाओं सहित 500 से अधिक लोगों ने हिजाब को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया.

मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा अदालत के इस फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरकर नारेबाजी करने का वीडियो वायरल है, जिसमें कुछ बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देते हुए सुनाई पड़ रहे हैं.

