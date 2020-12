IMO Eluru Tragedy isn't a mystery... It's purely due to contaminated water caused by Industrial wastage which is effecting Central nervous system immediately. #EluruTragedy — ఎన్పీ లక్కిరెడ్డి ✍️‍ #VoteForGlass (@np_lakkireddy) December 7, 2020

It’s not covid-19 the reason remains unknown the count is increasing in #Eluru of the unknown spreading of sickness to the people — Aryu Minstrel (@aryuminstrel) December 7, 2020

No proper Sewage system...Letting Human waste into drains...Contamination of drinking water might be the prime reason behind recent happenings in Eluru.#Eluru — Vamsikrishna (@smaw1bvk) December 7, 2020

@AndhraPradeshCM @APPOLICE100 @smarteluruA Voluntary idea for da new disease 2 stop it's spread. Requesting the Govt 2 pls put Eluru undr Lockdown for a couple of days n put the contamination under control. Whereas reqest the Municipal Officials 2 C tht entire eluru is Sanitized — Sontyana Anand (@SontyanaAnand) December 7, 2020

Really shocked and horrified to see whatever is happening in eluru town. Be safe. Hope we find exactly what is this and a solution to this so called mysterious disease. #Eluru — Ambati Karthik (@AmbatiKarthik7) December 7, 2020

Is it an nee virus like an covid pandemic where the combination of covid virus and some other diseases #Eluru — Aryu Minstrel (@aryuminstrel) December 7, 2020

आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में एक रहस्‍यमयी बीमारी (Mystery Disease) फैलना शुरू हो गई है. राज्‍य के एलुरु जिले में रविवार को इस बीमारी से एक व्‍यक्ति की मौत हो गई, जबकि 292 लोगों की हालत खराब होने पर उन्‍हें अस्‍पताल में भर्ती कराया गया. इस बीच मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पश्चिमी गोदावरी जिले के एलुरु सरकारी अस्पताल जाकर मरीज़ों से मुलाकात की.अभी तक पता नहीं चल सका है कि बीमारी किस वजह से फैली है जिसमें लोग अचानक से चक्कर आने के बाद बेहोश हो रहे हैं. ऐसे में कई लोग इसे किसी साजिश की तरह देख रहे हैं. सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म पर लोग इसे लेकर तरह तरह की अटकलें भी लगा रहे हैं. कुछ का कहना है कि यह कोई अदृश्‍य वायरस है, जिसे एलुरु में फैलाया गया है. तो कुछ का कहना है कि यह इंडस्‍ट्री से निकलने वाले प्रदूषित पानी की वजह से हुआ है.वेस्‍ट गोदावरी जिले के स्‍वास्‍थ्‍य अफसरों के अनुसार इनमें से 140 लोगों का इलाज के बाद घर भेज दिया गया है जबकि अन्‍य लोगों की हालत स्थिर है.अफसरों के मुताबिक अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि कौन से बीमारी के कारण लोग अचानक से बीमार पड़ने लगे.इस बीमारी की चपेट में आकर उन्‍हें दौरे पड़ना, जी मिचलाना जैसी परेशानी हो रही है.रविवार को जी मिचलाने और मिर्गी के दौरे पड़ने की समस्‍या के कारण एक 45 साल के व्‍यक्ति को विजयवाड़ा के सरकारी अस्‍पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया.अचानक से फैली इस रहस्‍यमयी बीमारी के कारण एलुरु प्रशासन में हड़कंप मच गया. जानकारी के मुताबिक बीमारी से ग्रस्‍त हुए अधिकांश लोग कुछ मिनटों में ठीक होने लगे थे. लेकिन रविवार को पहले कम से कम 7 लोगों को बेहतर इलाज के लिए सरकारी अस्‍पताल में भर्ती कराया गया था.बीमारों का इलाज करने के लिए डॉक्‍टरों की स्‍पेशल टीम भी एलुरु पहुंच गई है. इसके साथ ही अन्‍य बीमार लोगों की पहचान के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है.