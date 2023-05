मैसूरु में बस और इनोवा की भीषण टक्कर, एक ही परिवार के 10 लोगों की मौके पर मौत

मैसूरु: कर्नाटक के मैसूरु में एक इनोवा कार और बस की टक्कर में दो बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई. इस दुर्घटना में कार में सवार एक शख्स बाल-बाल बच गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मैसूर की पुलिस अधीक्षक सीमा लतकर ने बताया कि यह दुर्घटना तिरुमकूडलु-नरसीपुर के पास हुई. घटनास्थल के दृश्यों में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कार दिखाई दे रही थी, जिसके अंदर शव फंसे हुए थे.



पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है. आस-पास मौजूद लोगों से घटना की जानकारी ली जा रही है और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इनोवा में 11 लोग सवार थे. वे सभी छुट्टियां मनाने जा रहे थे.



#Mysuru #Road #accident that claimed 10 lives caught on #dashcam in the bus pic.twitter.com/b3g32O3Tpe

सभी लोग बेल्लारी के पास संगनकल्लु गांव के रहने वाले थे. इन्हें ट्रेन से शाम 5 बजे गांव जाना था. पुलिस हादसे की वजह तलाशने में जुटी है. बताया जा रहा है कि वे लोग चामुंडी हिल्स, मेल माहादेश्वरा हिल्स और बिलिगिरिरंगा हिल्स देखने गए थे.

ये भी पढ़ें- मुंबई में बड़ी अनहोनी की आशंका? पुलिस ने 11 जून तक लगाई निषेधाज्ञा, 5 या ज्यादा लोगों के इकठ्ठा होने पर बैन

4 dead and several were injured after a private bus collided with Innova in T Narasipura taluk of #Mysuru district. #Accident #Karnataka #News9SouthDeskhttps://t.co/YdyilPNxMx pic.twitter.com/tqZUzeUeyT

— Mahesh Chitnis (@Mahesh_Chitnis) May 29, 2023