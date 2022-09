नबन्ना मार्च: टीएमसी का आरोप- BJP समर्थकों ने पुलिसवाले को पीटा, शेयर किया Video

कोलकाता. पश्चिम बंगाल के राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ तक विरोध मार्च के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई. इस कारण कोलकाता और हावड़ा जिले के कुछ हिस्से मंगलवार को संघर्ष के मैदान में बदल गए. इस झड़प में कई पुलिस अधिकारियों के अलावा बीजेपी नेता मीना देवी पुरोहित और स्वप्न दासगुप्ता समेत पार्टी के कई सदस्यों के घायल होने की खबर है.

इसे लेकर बीजेपी ने जहां ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया कि वह विपक्षी दलों को जगह नहीं देना चाहती, वहीं तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ‘गुंडा’ करार दिया. टीएमसी ने एक वीडियो भी ट्वीट करते हुए बीजेपी समर्थकों पर पुलिसवालों को पीटने का आरोप लगाया है.

टीएमसी ने यह वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, ‘बीजेपी का पाखंड उजागर! क्या हमारे पुलिसकर्मी इसी के लायक हैं? बारिश हो या धूप! वे अपनी सीमा के आगे जाकर लोगों की रक्षा करते हैं. वे हमें हर समय सुरक्षित रखते हैं. राखी पर, बंगाल बीजेपी के नेता ने पश्चिम बंगाल के पुलिसकर्मियों को राखी बांधी और तस्वीरें खिंचवाई… वह अन्य दिनों…’

HYPOCRISY OF @BJP4India EXPOSED!

Is this what our police personnel deserve?

They go out of their way for protecting people – come rain or shine! They keep us safe at all times.

On Rakhi, @BJP4Bengal leaders tie rakhis to @WBPolice personnel & pose for photos.

On other days 👇 pic.twitter.com/FM1cHMxRa1

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) September 13, 2022