नई दिल्‍ली. नागालैंड के दीमापुर में एक विचलित करने वाला हादसा सामने आया. पहाड़ से चट्टान का एक बड़ा हिस्‍सा सड़क पर खड़ी कारों पर आ गिरा. इस हादसे में तीन कारें क्षतिग्रस्‍त हुई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्‍य लोगों को भी गंभीर चोटें आई है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी चट्टान गिरने से एक कार कैसे पूरी तरह पिचक गई.

न्‍यूज एजेंसी एएनआई ने घटना का एक 5 सैकेंड का एक वीडियो शेयर किया है. पहली कार को बुरी तरह से क्षतिग्रस्‍त करने के बाद चट्टान का यह हिस्‍सा उसके बाजू में खड़ी एक अन्‍य कार से भी टकराया. दूसरी कार चट्टान की चपेट में आने के बाद टेढ़ी हो गई. एक अन्‍य चट्टान के हिस्‍से से आगे खड़ी कार में बैठे लोग घायल हुए. यह वीडियो पीछे मौजूद एक अन्‍य कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में कैद हो गया.

#WATCH | A massive rock smashed a car leaving two people dead and three seriously injured in Dimapur’s Chumoukedima, Nagaland, earlier today

