'छोटी आंख के फायदे' बताने के बाद अब नागालैंड के मंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण का दिया फॉर्मूला, वायरल हुआ ट्वीट

नई दिल्ली: नागालैंड (Nagaland) के सरकार में उच्च शिक्षा और आदिवासी मामलों के मंत्री तेमजेन इमना अलांग (Temjen Imna Along) इन दिनों सुर्खियों में है. पिछले दिनों अलांग ने छोटी आंख के फायदे गिनाए थे जिसके बाद उनकी सोशल मीडिया में जमकर चर्चा हुई. छोटी आंख के बाद अब उन्होंने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर युवाओं से कुछ ऐसा कहा है कि वह सोशल मीडिया में उनकी काफी बाते हो रही हैं.

दरअसल विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मंत्री तेमजेन इमना अलांग ने एक ट्वीट किया. इस ट्वीट में उन्होंने लोगों से खुद की तरह सिंगल रहने की अपील कर रहे हैं. ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस विश्व जनसंख्या दिवस के मौक के पर आइए हम जनसंख्या वृद्धि के मामलों पर सचेत और समझदार हों और बच्चे पैदा करने के बारे में सूचित विकल्प तलाशे.

ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा या फिर #StaySingle मेरी तरह और एक साथ हम एक स्थायी भविष्य की दिशा में भी योगदान कर सकते हैं.” अलांग ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, ‘आइए आज एकल आंदोलन (Singles Movement) में शामिल हों.’

Nagaland minister’s hilarious take on staying ‘single’ on World Population Day, Twitter in splits

Read more @ANI story | https://t.co/FKbgKnrQRU#Nagaland #WorldPopulationDay2022 #TemjenInna pic.twitter.com/gK0lwnRe3y

— ANI Digital (@ani_digital) July 11, 2022