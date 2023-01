ये स्विट्ज़रलैंड या कश्मीर नहीं... नगालैंड के शिक्षा मंत्री ने शेयर की अरुणाचल की हसीन वादी की तस्वीरें

कोहिमा: अक्सर अपने मजाकिया लहजे और कटाक्ष के लिए सोशल मीडिया पर चर्चा में रहने वाले नगालैंड के शिक्षा मंत्री और बीजेपी नेता तेमजेन इम्ना अलॉन्ग (Temjen Imna Along) ने अरुणाचल प्रदेश के रिसोर्ट (Resort) की तस्वीर साझा की है. बर्फ से ढंकी ये हसीन वादी बिल्कुल स्विट्जरलैंड या कश्मीर जैसी लग रही है. शिक्षा मंत्री ने भी इस तस्वीर की स्विट्जरलैंड और कश्मीर जैसे लोकप्रिय बर्फीले पर्यटन स्थलों से तुलना की है. अलॉन्ग ने अपने ट्वीट में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू से पड़ोसी राज्य के निमंत्रण के लिए भी अनुरोध किया.

ट्विटर पर शेयर किया तस्वीर

शिक्षा मंत्री अलॉन्ग ने अपने ट्वीट के कैप्शन में लिखा- ‘यह न तो स्विट्ज़रलैंड है और ना ही कश्मीर! यह अरुणाचल प्रदेश के अनिनी में नवनिर्मित चिघु रिसोर्ट (Chighu Resort) है. कितना ख़ूबसूरत दृश्य! है न? पेमा खांडू जी मुझे कब बुला रहे हैं?’

अलॉन्ग ने अपने ट्वीट में अरुणाचल प्रदेश के आधिकारिक पर्यटन विभाग की वेबसाइट को भी लिंक किया है. वहीं नगालैंड के मंत्री के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री खांडू ने कहा, ‘उगते हुए सूरज की धरती पर आपका हमेशा स्वागत है.’ उन्होंने भी अपने ट्वीट रिसोर्ट की फोटो शेयर की थी. इसमें उन्होंने लिखा, ‘प्रिय अलॉन्ग जी… पहाड़ और वादियां अपनी खूबसूरती से आपका मन मोह लेंगी. अरुणाचल आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है! ज़रूर आना.’

ये हसीं वादियां…!😍

This ain’t Switzerland nor Kashmir!

This is the newly completed Chighu Resort at Anini, Arunachal Pradesh. Such a wonderful site! Isn’t it?@PemaKhanduBJP Ji when are you inviting me ?

To visit, contact: https://t.co/dg7PdIAkrn#AmazingNortheast pic.twitter.com/CKbGAtzrXo

— Temjen Imna Along (@AlongImna) January 28, 2023