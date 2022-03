नई दिल्‍ली. चुनावों के बाद गोवा (Goa) और मणिपुर (Manipur) में मुख्‍यमंत्री पद के लिए नामों का ऐलान बाकी है, लेकिन भाजपा (BJP) हाईकमान ने इसके संकेत दे दिए हैं. ऐसा माना जा रहा है कि जल्‍द ही इस बारे में घोषणा हो जाएगी. प्रमोद सावंत ( Pramod Sawant) गोवा के और एन बिरेन सिंह (N Biren Singh) मणिपुर के सीएम होंगे. दोनों ही नेताओं ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात की. वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि हमारी पार्टी गोवा के लोगों की आभारी है कि उन्होंने हमें फिर से राज्य की सेवा करने का जनादेश दिया. हम आने वाले समय में गोवा की प्रगति के लिए काम करते रहेंगे.

गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि उसे तीन निर्दलीय और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी (एमजीपी) के दो सदस्यों का समर्थन मिला हुआ है. इधर, मणिपुर के एन बिरेन सिंह ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया. उन्‍होंने कहा कि एन बिरेन सिंह से मुलाकात कर अच्छा लगा. हमारी पार्टी मणिपुर के लोगों की आकांक्षा को पूरी करने के लिए अपने वादे पर दृढ़ है और आगे भी रहेगी.

Met Shri @NBirenSingh Ji and congratulated him on @BJP4Manipur’s stupendous victory in the recently concluded Assembly Polls. Our Party is committed to working even harder to fulfil the aspirations of the people of Manipur. pic.twitter.com/tyV4dRQLnn

