VIDEO: पीएम मोदी ने सिलवासा में किया 16 किलोमीटर लंबा रोड शो, लोगों ने स्वागत में बरसाए फूल

सिलवासा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दमन और दीव की राजधानी सिलवासा में 16 किलोमीटर लंबा रोड शो किया. केंद्रशाशित प्रदेश में उन्होंने 4,800 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया. पीएम मोदी ने यहां नमो चिकित्सा शिक्षा और शोध संस्थान को राष्‍ट्र को समर्पित किया. उन्होंने वर्ष 2019 में इसका शिलान्यास किया था.

चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन करने के बाद मोदी ने अस्पताल परिसर का दौरा किया और सुविधाओं का मुआयना भी किया. यह केंद्र शासित प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय है. प्रधानमंत्री ने अस्पताल के निर्माण कार्य से संबद्ध श्रमिकों से संवाद भी किया.

#WATCH | PM Narendra Modi held a roadshow in Silvassa, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, earlier today pic.twitter.com/uKODuvhxqa

— ANI (@ANI) April 25, 2023