शिमला में नरेंद्र मोदी को मिला सबसे अनमोल तोहफा, भावुक हुए पीएम, देखें VIDEO

शिमला. हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को सबसे अनमोल और यादगार उपहार मिला, जिसे पाकर वे भावुक हो गए. इस उपहार को लेने के लिए पीएम मोदी ने अपना काफिला रोका, कार से उतरे. दरअसल मंगलवार को हिमाचल प्रदेश की रैली करने के बाद लौटते समय प्रधानमंत्री को शिमला में एक युवती ने पेंटिंग भेंट की. वह पेंटिंग युवती से स्वयं बनाई थी. इस पेंटिंग में पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी की तस्‍वीर है, जिसे देखकर मोदी भावुक हो गए.

पीएम मोदी ने युवती से बातचीत की और यह उपहार स्‍वीकार किया. इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है और इसे अब तक लाखों लोगों ने देख लिया है. रैली के बाद पीएम मोदी जब लौट रहे थे, तब उन्‍होंने अपने प्रशंसकों की भीड़ देखी और पाया कि एक युवती पेंटिंग लेकर वहां खड़ी हुई है. युवती इस पेंटिंग को मोदी को भेंट करना चाहती थी, ऐसे में मोदी स्‍वयं उसके पास गए और उससे बातचीत की. मोदी ने पूछा आपको इसे बनाने में कितने दिन लगे, इस पर युवती ने जवाब दिया कि इसे एक दिन में बनाया है. युवती ने बताया कि उसने पीएम मोदी की तस्‍वीर भी बनाई है.

PM @narendramodi stopped his car to accept the painting from a girl in Shimla, Himachal Pradesh. pic.twitter.com/eHnUlS1GC4

— BJYM (@BJYM) May 31, 2022