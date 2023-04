आखिर क्यों जाएं बनारस? ट्वीट कर यूजर ने गिनाए 10 कारण, तो पीएम मोदी ने दिया शानदार जवाब

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि काशी सभी लोगों का इंतजार कर रही है और जो भी वहां की पावन धरती पर जाता है मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह पाता. दरअसल, ट्विटर पर वर्टिगो वॉरिअर नाम के एक यूजर ने एक ट्वीट करते हुए 10 कारण बताए कि क्यों हर इंसान को अपने जीवन में कम से कम एक बार काशी की यात्रा अवश्य करनी चाहिए.

इसी के जवाब में पीएम मोदी ने लिखा, ‘मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं यह भी जोड़ूंगा कि ऐसे कारणों की संख्या 10 से अधिक है.’ उन्होंने आगे लिखा, ‘काशी सभी का इंतजार कर रही है और आने वाले सभी लोगों को यह मंत्रमुग्ध कर देगी.’

I agree 😀 but I’ll also add that the number of reasons go well beyond 10.

Kashi awaits everyone and it will mesmerise all those who visit. https://t.co/7h7tF0Szx3

