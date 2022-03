नासा के वैज्ञानिकों का दावा, अंतरिक्ष में हैं 5 हजार से अधिक धरती!

इंसान की जिज्ञासा ने ही उसे हमेशा जीवों की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया है. यही वजह है कि सूरज धरती का चक्कर लगाता है जैसी स्थापित धारणा को गलत साबित करने से लेकर सौरमंडल में नए ग्रहों को खोजने तक हम लगातार काम कर रहे हैं. इस खोज के दौरान शुरू से ही हमारे जहन में एक सवाल लगातार कौंधता रहा है कि क्या इस ब्रह्मांड पर धरती के अलावा भी कहीं जीवन हैं. इस खोज में हम कभी मंगल की मिट्टी को जांचते हैं तो कभी चांद पर जीवन तलाशते हैं.

नासा अब इससे एक कदम आगे निकल गया है और उसने अपनी एक शोध में पाया है कि गहन अंतरिक्ष में 5000 से ज्यादा दुनिया मौजूद हैं. 65 नए ग्रहों की खोज के साथ नासा ने इस बात की पुष्टि की है कि हमारे सौरमंडल से परे 5000 से ज्यादा ग्रह हमारा इंतजार कर रहे हैं. पानी, सूक्ष्मजीव, सतह पर मौजूद गैस या जिंदगी के लिए मददगार माहौल के हिसाब से 65 नए ग्रह मिले हैं.

सौरमंडल से परे 5000 नई दुनिया मौजूद हैं. इन एक्सोप्लेनेट की बनावट और विशेषताएं अलग-अलग हैं. इनमें कोई धरती जैसी छोटी चट्टानों से बना है, तो कोई जुपिटर की तरह विशालकाय है, कोई उनसे से भी कई गुना बड़ा है. कुछ महाधरती की तरह हैं जहां पर हमारे यहां से कई गुना विशाल चट्टाने मौजूद हैं, तो कुछ नेप्चयुन की तरह छोटे से हैं. लंबे वक्त से खगोलविद कहते आ रहे हैं कि ब्रह्मांड में सिर्फ हमारी आकाशगंगा नहीं बल्कि अरबों आकाशगंगा मौजूद हैं. अभी हाल ही में वेब टेलिस्कोप की खींची हुई तस्वीर में हजारों आकाशगंगा एक ही फ्रेम में नजर आई जिससे अज्ञात दुनिया के रास्ते खुलने की संभावना बनी है.

कैसे होती है नए ग्रहों की खोज?

ग्रह की खोज करना कोई आसान प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि यह बेहद लंबी और कई सालों का निरीक्षण मांगती है. जिसके लिए ज़मीन पर और अंतरिक्ष में मौजूद टेलिस्कोप से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल होता है. एक टेलिस्कोप 170,000 से अधिक सितारों वाले क्षेत्र में सालों तक टकटकी लगाए रखता है. जब कोई ग्रह किसी सितारे के सामने आता है, तो इससे यह पता चलता है कि कुछ है जो सितारे की रोशनी के आड़े आ रहा है, इस तरह से ग्रह के होने की पुष्टि होती है.

