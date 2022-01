नई दिल्‍ली. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने सफल लॉन्चिंग के दो हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब स्‍पेस टेलीस्कोप (JWST) को तैनात करने में कामयाबी हासिल की है. यह जानकारी खुद नासा ने शनिवार को ट्विटर पर दी है. बीते दो हफ्तों से दुनिया की निगाहें इस मिशन पर लगी हुईं थीं. हमारे सोलर सिस्‍टम के अलावा दूसरी दुनिया, एस्टेरॉयड, ब्लैक होल्स और आकाशगंगाओं के अनसुलझे रहस्‍यों को हल करने में इस टेलीस्‍कोप की मदद मिलेगी. इसे नासा, यूरेपीय और कनाडाई स्पेस एजेंसी ने मिलकर तैयार किया है.

🔴 LIVE from mission control: @NASAWebb experts give real-time updates as the telescope’s golden honeycomb-like mirror takes its final shape in space.

This marks the end of an unprecedented 14-day deployment process! Use #UnfoldTheUniverse for questions. https://t.co/9ObGVUZvdG

— NASA (@NASA) January 8, 2022