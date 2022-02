WATCH: जूपिटर ग्रह की ओर बढ़ रहा है 'पेपरोनी' का तूफान? नासा का नया वायरल वीडियो देख सदमे में लोग

नई दिल्ली. नासा अंतरिक्ष की मनमोहक तस्वीरों और वीडियो को साझा करने के लिए जाना जाता है. इस बार, अंतरिक्ष एजेंसी ने जूपिटर ग्रह के ऊपर एक “पेपरोनी” तूफान का एक वीडियो साझा करने के बाद इंटरनेट यूजर्स को पूरी तरह से सदमे में डाल दिया है.

वीडियो में जूपिटर ग्रह के उत्तरी ध्रुव का इन्फ्रारेड दृश्य नजर आता है. “फिल्म हमारे नासा सौर प्रणाली मिशन जूनो पर जोवियन इन्फ्रारेड ऑरोरल मैपर (जेआईआरएएम) उपकरण द्वारा एकत्र किए गए डेटा से प्राप्त इमेजरी का इस्तेमाल करती है.

अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि जूपिटर के वायुमंडल में गहरे होने के कारण पीले क्षेत्र गर्म होते हैं और इसी तरह से जूपिटर ग्रह के वायुमंडल में ऊपर होने की वजह से अंधेरे क्षेत्र ठंडे होते हैं.

नासा ने लिखा, “इस वीडियो क्लिप में, रोशनी की चमक का अधिकतम तापमान लगभग 260K (लगभग -13 डिग्री सेल्सियस) है और सबसे कम 190K (लगभग -83 डिग्री सेल्सियस) के आसपास है. वीडियो को राष्ट्रीय पिज्जा दिवस मतलब कि 10 फरवरी को नासा द्वारा ट्विटर पर साझा किया गया था.

🍕 #NationalPizzaDay? How about Interplanetary Pizza Day? Our Juno mission saw “pepperoni” storms topping Jupiter back in 2017.

Get more spicy details about what you’re seeing here from @NASASolarSystem: https://t.co/K4xpHw7xgr pic.twitter.com/aHXMgEGjZP

— NASA (@NASA) February 9, 2022