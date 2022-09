क्या मंगल ग्रह पर थी झील? नासा के रोवर ने चट्टानों पर ढूंढा जीवन का संकेत, चौंकाने वाली रिपोर्ट

वॉशिंगटन. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) के पर्सवेरेंस रोवर (Perseverance Rover) ने मंगल ग्रह (Mars) पर जीवन के संकेतों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नमूनों को एकत्रित किया है. एक रिपोर्ट से पता चला है कि ग्रह पर कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति है. माइक्रोबियल जीवन के नमूने खोजे जाने से पता चला है कि 3.5 अरब साल पहले यहां झील और उसमे एक डेल्टा भी था.

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, नासा के रोवर ने चार नमूने एकत्र किए हैं जिनमें एक प्राचीन नदी डेल्टा के संभावित सबूत हैं, जो एक जैविक समृद्ध नमूने हैं. एक वर्ष के दौरान, रोवर ने ज्वालामुखी विस्फोट वाली झील से एक जैकपॉट की खोज की थी. प्राचीन काल में, जुलाई के महीने में, रोवर ने एक अरब साल पुरानी चट्टान को ड्रिल किया, जिसमें रोवर ने कार्बनिक अणुओं की खोज की.

I came to the ancient lakebed of Jezero Crater expecting lots of sedimentary rocks. I see them now at the old river delta, but the crater floor was a surprise: lots of volcanic rocks.

Now my science team’s sharing some of what they’ve pieced together: https://t.co/HO0zRMue4h pic.twitter.com/z8ZOwqRPGG

